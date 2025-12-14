DOLAR
Aydın’da Paşa Yaylası’nın Dev Mantarları Pazarda İlgi Odağı

Paşa Yaylası'ndan toplanan 400-600 gramlık dev mantarlar, Efeler pazarında ilgi çekti; kilosu 100 TL.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:33
Aydın’da Paşa Yaylası’nın Dev Mantarları Pazarda İlgi Odağı

Bin 800 rakımlı yayladan toplanan mantarlar tezgâhları doldurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde pazarcı Kenan Özcan’ın, bin 800 rakımlı Paşa Yaylası’ndan topladığı ve tanesi 400-600 gram arası değişen dev mantarlar pazarda ilgi odağı oldu.

Yağışlı dönemlerin ardından özellikle yüksek rakımlı ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişen mantarlar; lezzeti, besin değeri ve doğallığıyla sofralarda tercih ediliyor. Protein ve lif bakımından zengin, düşük kalorili yapısıyla sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutan mantarlar, vejetaryenlerin de favorileri arasında yer alıyor.

Kırsal Yukarı Kayacık Mahallesi’nde yaşayan pazarcı Kenan Özcan tarafından Paşa Yaylası’ndan toplanan ağırlıkları 400 ila 600 gram arasında değişen mantarlar, pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Kenan Özcan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bunlar Paşa Yaylası’nın mantarı, her yerde bulunmaz. Doğal olduğu için hem kokusu hem tadı farklı olur. Mideyi yormaz, tok tutar. Bu irilikte mantarlara ise nadiren rastlanır. Normal mantardan büyük olan bu mantarlar tek başına bir öğün olabilir. Tezgahımda gören vatandaşların da ilgisini çekti. Bunu en güzel ya sacda ya da tavada az yağla yapacaksın. Soğanla kavurursun, istersen yumurta kırarsın, istersen etin yanına koyarsın. Kızartması da olur ama asıl lezzeti kendi suyuyla pişince çıkar".

Tezgahta sergilenen iri mantarların kilosu 100 TL’den satışa sunuldu. Pazara gelen birçok vatandaş, mantarların büyüklüğünü cep telefonlarıyla görüntüledi ve tezgâhta yoğun ilgi oluştu.

