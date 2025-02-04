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Aydın'da Roma Dönemine Ait 277 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan operasyonda 277 Roma dönemine ait tarihi eser bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:35
Aydın'da Roma Dönemine Ait 277 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın'da Roma Dönemine Ait 277 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 277 obje ve tarihi eser ele geçirildi. Olay, yerel jandarma komutanlığına ulaşan bir ihbar sonrası gerçekleşti.

Operasyonun Detayları

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ö.'nün evine ulaşıldı. Evin içindeki aramalarda, 223 obje olarak nitelendirilen sikke ve ok uçları ile birlikte, 54 tarihi eser hafızalarda yer edindi. Bu eserler arasında sütun başı, lahit parçası ve kabartma heykeli gibi önemli parçalar da yer aldı.

Operasyon sonrasında şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Ele geçirilen bu eserlerin, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesi planlanıyor.

Bu tür operasyonların, tarihi mirasın korunması için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

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