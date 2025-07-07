Aydın'da Silahlı Saldırı: Özbekistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Silahlı Saldırı Hayatı Kayıp Ettirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Yavuzköy Mahallesi'ndeki bir eğlence işletmesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Özbekistan uyruklu M.A. (35) adlı kadın ağır yaralandı.

Olayın ardından, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının kafasından ağır yaralandığını belirleyerek, acilen hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki Müdahale Başarısız Oldu

Ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne götürülen M.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheliler Yakalandı

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Özbekistan uyruklu M.A'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Özbekistan uyruklu M.A'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.