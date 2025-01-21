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Aydın'da Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Aydın Efeler'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:56
Aydın'da Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Alaçam Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi silahla yaralandı. Dünkü kavgada, alacak meselesi yüzünden tartıştığı Ö.L.A'yı yaralayan şüpheli Ö.Ç, yaralamadan sonra karakola teslim oldu.

Olayın ardından başlatılan işlemler sonucunda, şüpheli Ö.Ç adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan zanlı, adaletin önüne çıkmayı bekleyecek.

Bu gelişme, Aydın'daki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

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