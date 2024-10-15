Aydın'da Tanker ve Minibüs Çarpıştı: 11 Yaralı

Aydın'da Kaza: Tanker ve Minibüs Çarpıştı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu toplam 11 kişi yaralandı. Olayın detayları şöyle:

Kaza Anı ve Oluşan Yaralanmalar

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıyan S.A. yönetimindeki 09 P 5104 plakalı minibüs, Ortaklar Mahallesi'nde L.G. kontrolündeki 45 AP 576 plakalı akaryakıt tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi ve içindeki 11 kişi yaralandı.

Müdahale Esnasında Yaşananlar

Olay yerine yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Görevli bir polis memuru, M.T. yönetimindeki 09 ABZ 972 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüldüğü belirtilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.