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Aydın'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 16:09
Aydın'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki Serçeköy Mahallesi'nde gerçekleşti. O.K. yönetimindeki 35 BFY 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, önünde seyreden A.B. tarafından yönetilen 48 D 3302 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle, A.B.'nin kullandığı otomobil devrildi. Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında bulunan sürücü A.B. ve araçta yolcu konumunda bulunan Ü.B, H.Ç. ve Y.A.Ç. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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