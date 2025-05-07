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Aydın'da Traktör Devrildi: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 60 yaşındaki çiftçi Erdoğan Uysal yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:06
Aydın'da Traktör Devrildi: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Traktör Devrilmesi: Üzücü Olay

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Hıdırbeyli Mahallesi'nde çalışan çiftçi Erdoğan Uysal (60), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Uysal, 09 ADD 229 plakalı traktörü ile tarlasını sürerken kaza geçirdi.

Acı Olayın Detayları

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. Çalışmalar sonucunda Uysal, traktörün altından çıkarıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uysal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın'daki bu trajik olay, tarım işçileri için güvenli çalışma koşullarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

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