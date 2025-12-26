DOLAR
Aydın’da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Özlem Çerçioğlu’nun Talimatıyla Sahada Çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiriyor; 17 ilçede eş zamanlı çalışmalar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:37
Aydın’da ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla kent genelinde eş zamanlı çalışmalar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunun talimatları doğrultusunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezleri ve mahallelerde yaşam konforunu artırmayı hedefleyen müdahaleleri sahada sürdürüyor.

Çalışmalar, Efeler ilçesinde muhtelif noktalarda ve Baltaköy Mahallesinde; Germencik ilçesi Hilal Caddesinde; Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde; Köşk ilçesinde muhtelif noktalarda; İncirliova ilçesi Cılımbız ve Arpadere Mahallelerinde; Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesinde; Yenipazar ilçesi Alhan Mahallesinde ve Koçarlı ilçesi Karaağaç Mahallesinde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Başkan Çerçioğlu, hizmetlerin kapsamına ve sürecine ilişkin olarak vatandaşlara güvence vererek, Aydın’ın 17 ilçesinin tamamında hizmetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Belediye ekiplerinin kent genelinde planlı ve kararlı adımlarla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: “Tüm ilçelerimizde eş zamanlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturmaya, yatırım ve projeleri kentimize kazandırmaya devam edeceğiz”.

