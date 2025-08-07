DOLAR
Aydın'da Üniversite Öğrencisi Genç Kız Yol Kenarında Ölü Bulundu

Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:33
Aydın'da Şok Edici Olay

Aydın'ın Efeler ilçesinde, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş bir halde bulundu. Olay, Kalfaköy Mahallesi'nde yaşandı.

Geç saatlerde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde genç kızın tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Bu trajik olayın ardından polis, cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğuna dair tespit yaptı.

Olayla ilgili olarak Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F (19) da dahil olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın henüz neden kaynaklandığına dair soruşturma devam ediyor.

