Aydın'da Üniversite Öğrencisi Genç Kızın Ölümü: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20) başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos gecesi yaşandı. Banket kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri, başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda cansız bedenin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Teslime Hanedan'a ait olduğu tespit edildi. Olayın ardından Hanedan’ın erkek arkadaşı E.F. (19) ile birlikte A.P, D.Ç, E.S.A. ve U.B. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Olayın detayları ve cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.