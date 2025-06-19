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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:49
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu, ilçe jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Başaran Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., hakimlikçe tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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