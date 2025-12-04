Aydın'da Yağış Alarmı: Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Genel Durum

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde bugünden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yağışların yarın ve Cumartesi günü kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava tahmini: Bugün yerel sağanak yağışlı; Cuma kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı; Cumartesi kuvvetli sağanak yağışlı; Pazar çok bulutlu; Pazartesi parçalı bulutlu.

Yetkililer, görülebilecek kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AYDIN’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR