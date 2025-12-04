Aydın'da Yağış Alarmı: Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteorolojiye göre Aydın'da bugünden itibaren yağış başlayacak; Cuma ve Cumartesi kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:15
Genel Durum

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde bugünden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yağışların yarın ve Cumartesi günü kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava tahmini: Bugün yerel sağanak yağışlı; Cuma kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı; Cumartesi kuvvetli sağanak yağışlı; Pazar çok bulutlu; Pazartesi parçalı bulutlu.

Yetkililer, görülebilecek kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

