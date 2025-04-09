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Aydın'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma yaralı bir leyleği koruma altına alıp tedavi için teslim etti.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:33
Aydın'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Aydın'da Jandarma Yaralı Leyleği Kurtardı

Aydın'ın Çine ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında Yolboyu Mahallesi'nde yaralı bir leylek buldu.

Yaralı leyleği koruma altına alan ekipler, kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından doğaya salınacağı ifade edildi.

Doğaseverlerin ilgisini çeken bu olay, hayvanların korunması adına alınan önlemleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve...

Aydın'ın Çine ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve...

Aydın'ın Çine ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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