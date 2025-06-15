Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına Müdahale Süreci

Nalbantlar Mahallesi'nde meydana gelen yangın için ihbar üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

Yangın bölgesinde yer alan bazı çiftliklerdeki hayvanların güvenliği amacıyla tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Söke Kaymakamı'ndan Açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Söke Kaymakamı Ali Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden tüm ekiplerin hızlı bir şekilde çalıştığını belirtti. Şu ana kadar herhangi bir yaralı olmadığını ifade eden Akça, “Çok şükür yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı gibi. Bizi rüzgarın olması biraz zorladı. Yine yerleşim yerlerine yakın olması bizleri zorladı.” dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çeşitli iddialar olduğunu belirten Akça, jandarmanın bu konuda çalışma başlattığını da sözlerine ekledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.