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Aydın'da Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:14
Aydın'da Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Yangın Kontrol Altında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

Dereağzı Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının haberi alındıktan sonra, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Ekipler, yangına havadan da müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya başardı. Yangın sonucunda toplamda 80 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

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