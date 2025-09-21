Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Aydın Efeler'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 08:44
Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, önünde seyreden H.E.'nin kullandığı 09 KN 215 plakalı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki 09 AKA 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki boş alana düştü.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B., S.G. ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ahmet Kekiksucu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yol kenarındaki boş alana düşmesi yer aldı.

