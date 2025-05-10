Aydın'daki Kazada Hayatını Kaybeden Öğrenci Sıla, Manisa'da Defnedildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşen trajik bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde defnedildi.

İki gün önce traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Sıla Karabacak, yakınları tarafından teslim alındı. Nakledildiği kırsal Gökçeköy Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen cenaze, burada yakınları tarafından karşılandı.

Helallik alınırken, annesi Esen ve babası Özay Karabacak, üzerine duvak örtülen kızlarının naaşı başında gözyaşı döktüler. Acılı anne Esen, "Gitme Sıla'm, seni bırakmayacağım, Anneler Günü'nde beni bıraktın gittin." diyerek ağıt yaktı. Diğer yakınları da "Vermem seni Sıla'm, vermeyeceğim ben." şeklinde duygusal ifadelerde bulundu.

Baba Özay Karabacak ise yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Sıla, ailenin 3 çocuğundan 2'ncisiydi. Cenaze, öğle vakti mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine; Sıla'nın ailesi, okul arkadaşları, mahalle sakinleri ve Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı katıldı.

Kaza Detayları

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli mevkisinde, Selim Ateş yönetimindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktörle çarpıştı. Bu kaza sonucunda, sürücüler ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi.

Ateş ve Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenci oldukları öğrenildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını kaybetti.