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Aydın'daki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Vali Yakup Canbolat'tan son durum açıklaması.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 19:24
Aydın'daki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadam ve karadan müdahale ediliyor. Savrandere ve Böcek mahalleleri civarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla yayıldı.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 9 helikopter ve yer ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat'tan Açıklamalar

Gazetecilere konuşan Vali Canbolat, “Aydın'da son günlerde çoğunlukla ziraat alanında yangınlar çıktığını” ifade ederek, vatandaşlara valiliğin duyurduğu yasaklara uymaları yönünde çağrıda bulundu. Yangının saat 15.06'da çıktığını bildiren Canbolat, "İlk tespitlerimize göre trafo patlaması sonucu başladı. Daha sonra hızla arazide yayılmaya başladı. Müdahalemiz devam ediyor. Yangın şu an hızla yayılıyor ve kontrol altına almaya çalışıyoruz," dedi.

Tehdit Altında Bulunan Mahalleler

Vali Canbolat, Böcek ve Bademli mahallelerinde tedbirler alındığını belirterek, "Bademli Mahallesini şu an itibariyle boşaltıyoruz; tedbiren. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok,” ifadesini kullandı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerinin tüm gayretiyle çalıştığını vurguladı.

Destek Ekipleri Görevlendirildi

Canbolat, Muğla Orman Müdürlüğü ve çevre illerdeki İzmir, Muğla, Denizli gibi yerlerden de takviye kuvvetler istendiğini belirtti. Akşama kadar yangının önünü tutmaya çalışacaklarını ekledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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