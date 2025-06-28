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Aydın'daki Yangınlara Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor, Vali Canbolat bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:23
Aydın'daki Yangınlara Müdahale Devam Ediyor

Aydın'daki Yangınlara Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan yangınlara karşı acil müdahale sürüyor. Yangınlar, çam ağaçları, makilik alanlar ve zeytinliklerde etkili olmaya devam ederken, ekipler seferber olmuş durumda.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Efeler ilçesinde Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasında bulunan çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış durumda. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir.

Bozdoğan'daki Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesi'nde ise makilik alanda etkili olan yangına da ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor.

Ulaşılan Ekipman ve Personel Sayısı

İki ilçedeki yangınlara müdahale etmek üzere karadan 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesi5 helikopter ve 4 uçak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Valinin Açıklamaları

Dağeymir bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yakup Canbolat, yangın tedbirleri hususunda herkesin daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Canbolat, ihmal ve risklerin artması durumunda yangın riskinin de arttığını belirterek, şöyle konuştu: "Bugün çok sıcaktı, bir de rüzgar vardı. Şu anda burada toplamda 67 araç ve 208 personel ile yangına müdahale ediyoruz. Yukarı kısımda sorun kalmadı, Horozköy kısmında da tedbirler alındı. Söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Gece boyunca bu faaliyetler sürecek."

Canbolat, yangınlar sonucunda iki bağ evinde küçük hasar oluştuğunu da ekledi. Bozdoğan'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan...

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

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