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Aydın'daki Zeytinlik Yangını: Baba ve Oğul Serbest Bırakıldı

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası gözaltına alınan baba ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:52
Aydın'daki Zeytinlik Yangını: Baba ve Oğul Serbest Bırakıldı

Aydın'da Zeytinlik Yangını Detayları

Aydın'ın Efeler ilçesindeki zeytinlik alanda meydana gelen yangınla ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Kızılcaköy Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana geldikten sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının Sebebi ve Gözaltılar

Yapılan araştırmalar sonucunda yangının, sulama yapılan jeneratörden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından M.A. (68) ve oğlu E.A. (46) gözaltına alındı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adli Süreç Başladı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba ve oğlu için süreç devam ediyor.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kızılcaköy Mahallesi'nde çıkan yangında, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda orman ile itfaiye personeli müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında, yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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