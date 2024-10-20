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Aydın-Denizli Otoyolu Üzerinden 22 Bin Araç Geçti

Aydın-Denizli Otoyolu üç günde 22 bin aracın kullanımına açıldı, yeni güzergah önemli tasarruflar sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:33
Aydın-Denizli Otoyolu Üzerinden 22 Bin Araç Geçti

Aydın-Denizli Otoyolu'na Yoğun İlgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Ekim tarihinde hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun, ilk üç gün içerisinde yaklaşık 22 bin aracın kullanımına sunulduğunu duyurdu.

Otoyolun Özellikleri ve Avantajları

Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, otoyolun toplam 163 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Kuyucak-Aydın güzergahındaki 70 kilometrelik son kesiminin trafiğe açıldığını belirtti. Bu otoyol, hem ticaret hem de turizm açısından oldukça önemli bir güzergah oluşturmakta.

Uraloğlu, ilgili açıklamasında, "Otoyol sayesinde sanayi ve tarım ürünleri, Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi olan İzmir Limanı'na Denizli üzerinden çok daha kısa sürede ulaştırılacaktır. Bunun yanı sıra, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi öne çıkan turizm merkezlerine daha konforlu bir ulaşım sağlanmış oldu." şeklinde konuştu.

Ekonomik Tasarruf ve Çevresel Faydalar

Uraloğlu, ayrıca otoyolun trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayarak Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçip Kuyucak'a ulaştığını belirtti. İkinci etabın ise Kuyucak'tan başlayarak Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçtikten sonra Aydın'da sonlandığını ifade etti.

Otoyol, Aydın ve Denizli arasındaki yolculuk süresini 1,5 ila 2 saatten 55 dakikaya indirdi. Bu gelişmenin yıllık olarak 5,3 milyar lira tasarruf edilmesine olanak sağlayacağını belirten Uraloğlu, akaryakıt ve zaman tasarruflarının yanı sıra çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 61 bin ton azaltacağına da dikkat çekti.

Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun sağladığı konforlu ve hızlı ulaşım sayesinde vatandaşlardan büyük takdir topladığını da sözlerine ekledi.

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