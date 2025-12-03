Aydın Efeler'de Klimadan Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü

Aydın Efeler'de 6 katlı binanın 5. katında klimadan çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:51
Meşrutiyet Mahallesi'nde 5. katta paniğe neden oldu

Yangın, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde 6 katlı binanın 5. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan bir üniversite öğrencisi, patlama sesiyle uykusundan uyandı. Duvarda asılı klimadan alevlerin çıktığını fark eden genç, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Klimadan koltuğa sıçrayan yangın odayı sararken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin süratli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan ilk incelemelerde yangının klimanın iç ünitesinden kaynaklandığı tespit edildi.

