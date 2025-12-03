Aydın Efeler'de klimadan çıkan yangın hızla söndürüldü

Meşrutiyet Mahallesi'nde 5. katta paniğe neden oldu

Yangın, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde 6 katlı binanın 5. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan bir üniversite öğrencisi, patlama sesiyle uykusundan uyandı. Duvarda asılı klimadan alevlerin çıktığını fark eden genç, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Klimadan koltuğa sıçrayan yangın odayı sararken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin süratli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan ilk incelemelerde yangının klimanın iç ünitesinden kaynaklandığı tespit edildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 6 KATLI BİNANIN BEŞİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, YANGININ KLİMANIN İÇ ÜNİTESİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ.