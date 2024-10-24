Aydın Merkezli Deprem Tatbikatı 5 İlde Gerçekleştirildi

Aydın Merkezli Deprem Tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla Aydın, İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli illerinde geniş çaplı bir tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta Çalışmalar Koordine Edildi

Aydın'daki tatbikata Aydın Valisi Yakup Canbolat liderlik etti. Enkaz altındaki çalışmaları yönetmek için Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki kurulan afet koordinasyon çadırında değerlendirmeler yapıldı.

Senaryo ve Uygulamalar

Tatbikat, senaryo gereği enkazlara ekiplerin müdahalesi, toplanma ve barınma alanlarında vatandaşlara psikolojik ve beslenme desteği sağlanması, yangına müdahale ve güvenlik önlemlerinin alınması gibi çeşitli senaryoları içeriyordu. Ayrıca, hava görüntüleme amacıyla İHA ve dronlar kullanıldı.

İzmir Tatbikatı

İzmir'deki tatbikat ise Vali Süleyman Elban önderliğinde gerçekleştirildi. Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'daki AFAD merkezlerinin faaliyete geçtiği tatbikatta, arama kurtarma çalışmaları koordine edildi.

Denizli'deki Uygulama

Denizli'deki tatbikat, Arayköy, Buldan, Tavas, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Babadağ ilçelerinde senaryo gereği ölü ve yaralı ihbarlarıyla başladı. Vali Ömer Faruk Coşkun, uzaktan bağlantı ile durumu değerlendirip gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Kurtarma Çalışmaları ve İletişim

Tatbikatın ikinci aşamasında Honaz'daki AFAD Lojistik Merkezi’ndeki alanda, temsili enkaz alanında 400 kişiyle arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Yangınlar kontrol altına alınırken, gözyaşlarına boğulan aileler olayın dramatik yönünü gösterdi. Ekipler, yaralıları sağlık ekiplerine taşıyarak sahada etkili bir iletişim sağladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın, İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'yi etkileyen, Aydın merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. Aydın'da senaryo gereği enkazlara ekiplerin müdahale etmesi, toplanma ve barınma alanlarındaki vatandaşlara psiko-sosyal ve beslenme desteği verilmesi organize edildi; orman, bina ve araç yangınlarına müdahale edilmesi, yağma ve talanlara karşı güvenlik alınması, nakil ve hasar tespit çalışmalarının yapılması, altyapı çalışmaları, enkaz çalışmalarının yapılması, İHA ve dron ile havadan görüntü aktarımı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın, İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'yi etkileyen, Aydın merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. Aydın'da senaryo gereği enkazlara ekiplerin müdahale etmesi, toplanma ve barınma alanlarındaki vatandaşlara psiko-sosyal ve beslenme desteği verilmesi organize edildi; orman, bina ve araç yangınlarına müdahale edilmesi, yağma ve talanlara karşı güvenlik alınması, nakil ve hasar tespit çalışmalarının yapılması, altyapı çalışmaları, enkaz çalışmalarının yapılması, İHA ve dron ile havadan görüntü aktarımı gerçekleştirildi.