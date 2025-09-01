Aydın Nazilli'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Kazanın Detayları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Bozyurt Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kazaya, Y.Ö'nün (19) kullandığı 48 AL 682 plakalı otomobil ile K.A (25) idaresindeki 35 AH 7087 plakalı otomobil karıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan toplam 6 kişi olmak üzere toplam 8 yaralı meydana geldi. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.