Aydın Şehir Hastanesi'nde 2026 İlk Yarı Değerlendirmesi

Aydın Şehir Hastanesi'nde 2026 yılının ilk yarı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve Başkan Yardımcıları katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi’ne yönelik kademeli taşınma süreci detaylarıyla ele alındı. Belirlenen birimlerin planlama doğrultusunda aşamalı olarak taşınması, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve sürecin koordinasyon içinde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Yerinde incelemeler

Toplantının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Şehir Hastanesi Kurucu Yönetimi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane Yönetiminin katılımıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları poliklinikleri, kan alma birimi, yataklı servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve acil servisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

