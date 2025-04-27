Aydın Sultanhisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Aydın Sultanhisar'da Feci Kaza!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Atça Mahallesi'nde Murat Önder'in (31) kullandığı 09 ER 264 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi ile gerçekleşti.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, Murat Önder'i Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.