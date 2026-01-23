Aydın Valisi Canbolat, Bakan Yerlikaya ile VKS Toplantısında Görüştü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki VKS toplantısında Aydın’ın son durumu, tedbir ve denetimleri aktardı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:44
Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Aydın'ın son durumu ele alındı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya katıldı. Toplantı, ülke genelindeki valilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Canbolat, görüşmede Aydın’ın son durumu hakkında bilgi verdi; il genelinde alınan tedbirler ve denetimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vali Yakup Canbolat, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı".

Mert Yılmazer

Mert Yılmazer

