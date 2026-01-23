Aydın Valisi Canbolat, Bakan Yerlikaya ile VKS Toplantısında Görüştü
Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Aydın'ın son durumu ele alındı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya katıldı. Toplantı, ülke genelindeki valilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Canbolat, görüşmede Aydın’ın son durumu hakkında bilgi verdi; il genelinde alınan tedbirler ve denetimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vali Yakup Canbolat, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı".
