Aydın Valisi Canbolat Söke'de Devlet Yatırımlarını İnceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 5 Ocak'ta Söke'de Yeni Hükümet Konağı, Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi gibi tamamlanan ve süren yatırımları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:22
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden devlet yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Hükümet Konağı ve gençlik yatırımları

Vali Canbolat, 5 Ocak itibarıyla Kaymakamlık başta olmak üzere birçok kamu kurumunun hizmet vermeye başladığı Söke Yeni Hükümet Konağı binasını ziyaret etti. İncelemeler kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen Söke Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi de gezildi.

Heyet ve bilgilendirme

Ziyaretlerde Vali Canbolat’a; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Ömer Akalın, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz ile ilgili daire müdürleri eşlik etti. Projelerin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.

Hedef ve temenni

Canbolat, kamu hizmetlerinin daha modern ve etkin şartlarda sunulmasının hedeflendiğini vurguladı ve yatırımların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Adliye ziyareti

Vali Canbolat daha sonra Söke Adliyesini ziyaret ederek Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ile bir araya geldi.

