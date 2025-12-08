Aydıncık Takıları Yozgat'ı Tanıtıyor: Kadın Kooperatifinde Ekonomi Canlanıyor

Aydıncık Takıları Yozgat'ı Tanıtıyor

Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, aldıkları takı tasarım eğitimiyle hem aile bütçelerine destek oluyor hem de Yozgat ve Aydıncık tanıtımına modern bir soluk getiriyor. Üretilen özgün eserler, bölge ekonomisine katkı sağlarken ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kooperatif üretimi ve özgün harita tasarımları

Kooperatif bünyesinde tasarlanan hediyelik eşyalarda özellikle Yozgat il haritası ve Türkiye haritası temalı çalışmalar öne çıkıyor. Kadınlar, estetik harita formlarını kolye, küpe ve broş gibi ürünlere dönüştürerek bölgenin kültürel ve coğrafi zenginliğini çağdaş bir tasarım anlayışıyla sunuyor. Bu üretimler, ilin tanıtımına doğrudan katkı sağlarken bölgeye has hediyelik eşya çeşitliliğini de artırıyor.

Fuara hazırlık

Nimet Türker, ametist, akik, kalsedon gibi taşların değerlendirilerek takıya dönüştürüldüğünü belirtti. Türker şu ifadeleri kullandı: "Ametist taşının eski çağlardan bu yana enerjisi ve şifası kullanılmakta. Vücuttaki negatif enerjiyi ve stresi alır. Radyasyona karşı etkili olduğu bilinmektedir. Yüzük, küpe, kolye, süs objeleri var. İstanbul Galata Port’ta 17-21 Aralık tarihleri arasında Saat Kulesi Meydanında yılbaşı şenlikleri fuarına hazırlık yapıyoruz. İstanbul’da yaşayan herkesi ve Yozgatlıları stantlarımıza bekliyoruz. Onun için de hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yeni tasarımımız olan Türkiye haritasıyla ametist taşını buluşturduk. İsimlik ve plaket şeklinde kullanabilirler. Rağbet çok güzel"

Kursiyerlerin deneyimi

Yasemin Açıkgöz kooperatifte taş işlediğini ve ürettiklerinin aileye katkı sağladığını aktardı: "Tesbih, bileklik, süs eşyaları yapıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Evimize, çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. İki yıldır burada çalışıyorum. Strese, sıkıntıya çok iyi geliyor"

Sonuç: Aydıncık'taki bu girişim, kadınların mesleki becerilerini ürüne dönüştürmesini sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırıyor ve Yozgat ile Aydıncık'ın tanıtımına estetik bir katkı sunuyor.

