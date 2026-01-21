Aydınlı Uzman 30 Metre Tırmanıp Türk Bayrağını Zirveye Astı

Efeler'den Nusaybin'deki saldırıya tepki

Aydın’ın Efeler ilçesinde endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıya tepki göstermek amacıyla harekete geçti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sınır hattında dikili bulunan Türk Bayrağının terör örgütü yandaşları tarafından indirilmesi, Türkiye genelinde büyük tepki topladı. Bireysel bir duruş sergileyen Özbey, yaklaşık 30 metre yüksekliğe tırmanarak binanın 5’inci katının en üst noktasına bayrağı astı.

Özbey, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan alçak saldırıya tepki göstermek adına böyle bir şey yaptım. Yaklaşık 30 metre tırmanarak şanlı Türk Bayrağımızı zirveye astım. Bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Olay, Türkiye genelinde yankı buldu ve kamuoyunda yoğun tartışma yarattı.

