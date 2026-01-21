Kuşadası Belediyesi Hizmet Birimlerini Yörük Hizmet Çadırı'na Taşıdı

Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir ile yaşanan sorunlar sonrası Mali İşler, Emlak, Sosyal Hizmetler ve Güvercin Masa birimlerini Kent Meydanı'ndaki Yörük Hizmet Çadırı'na taşıdı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:19
Taşınma ve hizmet birimleri

Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı sorunların ardından bazı hizmet birimlerini Kent Meydanı'nda kurulan Yörük Hizmet Çadırı'na taşıdı. Mali İşler Müdürlüğü, Emlak ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Güvercin Masa birimleri çadırda hizmet vermeye başladı.

Başkanın ziyareti ve Yörük desteği

Belediye Başkanı Ömer Günel, yöresel kıyafetleriyle çadırda görev yapan birimlere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkana belediye meclis üyeleri ve birim amirleri eşlik etti. Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, Günel'e yörük şalı hediye ederek, "Yörükler ve tüm hemşehrilerin senin arkanda senin yolunda. Sen bugün çoban ateşini yaktın. Hizmetlerinin engellenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Günel'in açıklamaları

Kendisinin de Yörük olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Kimseyle kavgamız yok. Bizim derdimiz kavga değil; hizmet. Hizmeti engellemeye çalışanların, hizmet yolculuğunda bizi yenme ihtimalleri yoktur." diye konuştu. Günel, Atatürk'ün "Bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa bizi kimse yenemez" sözünü hatırlatarak, "Sokakta da hizmet ederim, dört duvar arasında da. Traktör kasasında da hizmet ederim, kamyonun arkasında da. Bunu kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç ve yeni hizmet binası

Başkan Günel, İzmir depremi sonrası yapılan incelemelerde binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildiğini ve binanın hızla tahliye edildiğini belirtti. "Hukuki süreç devam ederken tahliye edildik," diyen Günel, "Kent Meydanı projemiz bu yıl tamamlanacak. Ayrıca yeni hizmet binamızı, şu anda otogar olarak kullanılan alana inşa edeceğiz. Tüm birimlerimizi tek çatı altında toplayacağız," dedi. Günel ayrıca, "Hizmetlerimizin dörtte üçü zaten başka bir binamızda sürüyor, çok küçük bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği binadaydı. Ancak dört yıl sonra zemin kat için tahliye istendi" bilgisi verdi.

Ramazan dönemi ve halkla buluşma

Ramazan ayı boyunca sosyal yardımların ve erzak dağıtımlarının da Yörük Hizmet Çadırı üzerinden yapılacağını belirten Günel, "Bu çadır bir süre burada kalacak. Diğer otopark alanına her yıl çadır kuruyorduk ancak bu yıl nedense sorun edildi. Ama tekrar ediyorum; bizim derdimiz kavga değil, hizmettir," şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan Günel, yakılan Yörük ateşi başında vatandaşlarla sohbet etti ve ikram edilen çorbadan içti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları