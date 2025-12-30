DOLAR
Başkan Özdemir: 2026 Niğde için 'Hasat ve Yükseliş' Yılı Olacak

Emrah Özdemir, 2025'te hayata geçirilen projelerin meyvelerinin 2026'da alınacağını, 2026'nın Niğde için hasat ve yükseliş yılı olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:55
Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den yeni yıl mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılında hayata geçirilen projelerin meyvelerinin 2026’da alınacağını belirtti. Özdemir, yeni yılın Niğde için hasat ve yükseliş yılı olacağını vurguladı.

Mesajında 2025 yılının Niğde adına önemli bir dönüşüm yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, şehrin geleceğine yön veren büyük adımlar attıklarını ifade etti. Özdemir, 2026'nın bu yatırımların somut sonuçlarının görüleceği ve Niğde’nin yıldızının daha da parlayacağı bir dönem olacağını söyledi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Niğde’yi Anadolu’nun parlayan yıldızı haline getirme hedefinden vazgeçmediklerini belirten Özdemir, modern şehircilik vizyonuyla atılan temellerin 2025 yılında sağlamlaştığını kaydetti. 2026 yılında da aynı şevk ve heyecanla çalışmaların süreceğini ifade ederek, "Daha Yaşanabilir Bir Niğde" hedefi doğrultusunda devam eden projelerin tamamlanacağını ve şehrin marka değerini artıracak yeni vizyon projelerin hayata geçirileceğini aktardı.

Başkan Özdemir, en büyük güçlerinin Niğdelilerle kurdukları gönül bağı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "En büyük gücümüz, hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağıdır. 2025 yılında olduğu gibi, 2026’da da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Birlik ve beraberlik ruhuyla, şehrimizi hep birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeni yılın; dünyada akan gözyaşlarının dindiği, mazlum coğrafyaların huzura kavuştuğu, savaşların yerini barışın aldığı bir yıl olmasını diliyorum. 2026 yılının Niğde’mize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; tüm hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum".

Özdemir'in mesajı, 2025'te atılan adımların 2026'da somut kazanımlara dönüşeceği ve şehrin kalkınmasına yönelik kararlılığın süreceği taahhüdünü içeriyor.

