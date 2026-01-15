Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye Akın Etti

Bursa'da Miraç Kandili'nde vatandaşlar Ulu Cami'yi doldurdu; Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ikramlarıyla gece dualarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:46
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:48
Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye Akın Etti

Bursa'da Miraç Kandili Ulu Cami'de Coşkuyla İdrak Edildi

Bursa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek mübarek geceyi dualarla idrak etti. Kent genelinde kandil programları düzenlenirken, ana program Bursa'nın simge ibadethanelerinden Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinden itibaren Ulu Cami'yi dolduran cemaat, manevi atmosfer içinde ibadetlerini yerine getirdi. Ellerini semaya açan vatandaşlar, Miraç Kandili'nin huzurunu hep birlikte yaşadı.

Program Detayları

Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Yapılan sohbetlerde gecenin anlam ve önemine vurgu yapıldı ve katılımcılar dualarla birlik ve beraberlik mesajları paylaştı.

Belediye İkramı ve Kapanış

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kandil dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yapılan ikramlar cemaatten memnuniyetle karşılandı. Program, yatsı namazı'nın eda edilmesinin ardından edilen dualarla sona erdi.

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA BURSA’DA VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN EDEREK MÜBAREK GECEYİ DUALARLA İDRAK...

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA BURSA’DA VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN EDEREK MÜBAREK GECEYİ DUALARLA İDRAK ETTİ. KENT GENELİNDE KANDİL PROGRAMLARI DÜZENLENİRKEN, ANA PROGRAM BURSA’NIN SİMGE İBADETHANELERİNDEN ULU CAMİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA BURSA’DA VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN EDEREK MÜBAREK GECEYİ DUALARLA İDRAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi
2
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
3
Denizli Gençlik Merkezi'nde Müdür Değişimi: Ömer Yasin Kocalar Atandı
4
Bursa'da Miraç Kandili Bereketi: Büyükşehir 17 İlçede Tatlı İkramı
5
Osmangazi’de Miraç Kandili'nde Kandil Simidi İkramı
6
Köyceğiz'de Mirac Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi
7
Malatya'da Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları