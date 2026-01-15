Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye Akın Etti

Bursa'da Miraç Kandili Ulu Cami'de Coşkuyla İdrak Edildi

Bursa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek mübarek geceyi dualarla idrak etti. Kent genelinde kandil programları düzenlenirken, ana program Bursa'nın simge ibadethanelerinden Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinden itibaren Ulu Cami'yi dolduran cemaat, manevi atmosfer içinde ibadetlerini yerine getirdi. Ellerini semaya açan vatandaşlar, Miraç Kandili'nin huzurunu hep birlikte yaşadı.

Program Detayları

Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Yapılan sohbetlerde gecenin anlam ve önemine vurgu yapıldı ve katılımcılar dualarla birlik ve beraberlik mesajları paylaştı.

Belediye İkramı ve Kapanış

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kandil dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yapılan ikramlar cemaatten memnuniyetle karşılandı. Program, yatsı namazı'nın eda edilmesinin ardından edilen dualarla sona erdi.

