Osman Köfüncü, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında Mazbatasını Aldı

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, 11 Ocak seçimlerinde dördüncü kez seçilerek mazbatasını aldı; birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:57
Mazbata töreni ve mesajlar

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 11 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimli genel kurulunda dördüncü kez başkanlığa seçilen Osman Köfüncü, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Seçim sonrası yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Çeşme Adliyesi’ne giden Başkan Köfüncü, mazbatasını Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir’in elinden aldı. Mazbata töreninin ardından adliye önünde toplanan esnaf ve oda üyeleriyle bir araya gelerek yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemde birlik ve hizmet vurgusu

Köfüncü, seçimlerin demokratik olgunluk içinde tamamlandığını belirterek yeni dönemin Çeşme esnafı için hayırlı olmasını diledi ve birlik mesajı verdi. 2014 yılından bu yana esnafla iç içe bir yönetim anlayışı sürdürdüklerini ifade eden Köfüncü, ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Mazbata töreni sonrası konuşmasında Köfüncü şunları kaydetti: "Bugün mazbatamızı aldık. Çeşme Esnaf Teşkilatı’na ve Çeşmemize hayırlı olmasını diliyorum. 11 Ocak’ta yapılan demokratik bir seçimin galibi olarak çıktık. Sen, ben yok. Yine her zaman olduğu gibi 2014’ten beri bu esnafın lideri, abisi, arkadaşı, kardeşi olacağım. Bunu yapmaktan bugüne kadar hep mutluluk duydum, bundan sonra da duymaya devam edeceğim. Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın kapısı nasıl açıksa, yine açık olmaya devam edecek. Telefonlarım 24 saat herkesin emrindedir."

Köfüncü, esnafın birlik ve bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, "Bizim için kardeşlik ve esnafın bütünleşmesi her zaman ön plandadır" dedi. Yeni dönemde esnafın sorunlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Köfüncü, desteklerinden dolayı başta oda çalışanları olmak üzere başkan vekiline ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

