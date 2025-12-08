DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Aydıntepe'den Erzurum'a: Öğrencilere Bilim ve Tarih Gezisi

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Erzurum'da bilimsel ve kültürel mekanları gezerek gözlem ve araştırma becerilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:33
Aydıntepe'den Erzurum'a: Öğrencilere Bilim ve Tarih Gezisi

Aydıntepe'den Erzurum'a: Öğrencilere Bilim ve Tarih Gezisi

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu, öğrencilerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Erzurum'a kapsamlı bir eğitim gezisi düzenledi. Gezi programı, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve gözlem becerilerini geliştirmeye odaklandı.

Bilimsel Etkinlikler ve Gözlemler

Öğrenciler ilk olarak Erzurum Biyoçeşitlilik Müzesi'nde ekosistemlerin korunması ve canlı türleri üzerine gözlemler yaptı. Ardından Buz Müzesi'ni ziyaret ederek buz kültürü, donma süreçleri ve soğuk iklimin yaşam üzerindeki etkilerini incelediler. Ziyaretler, öğrencilerin analitik düşünme ve keşfetme becerilerini pekiştirmesine katkı sağladı.

Erzurum Bilim Merkezi'nde etkileşimli deneylere katılan öğrenciler, uygulamalı eğitimle bilimsel kavramları deneyimleme fırsatı buldu.

Tarihi ve Kültürel Keşifler

Programın kültürel bölümünde öğrenciler Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesini gezdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mimari örnekleri inceleyerek bölgenin tarihi mirası hakkında bilgi edindiler.

Gerçekleştirilen bu çok yönlü eğitim gezisinin öğrenciler için hem öğretici hem de unutulmaz bir deneyim olduğu belirtildi.

AYDINTEPELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİM VE TARİH GEZİSİ DÜZENLENDİ

AYDINTEPELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİM VE TARİH GEZİSİ DÜZENLENDİ

AYDINTEPELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİM VE TARİH GEZİSİ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi