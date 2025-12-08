Aydıntepe'den Erzurum'a: Öğrencilere Bilim ve Tarih Gezisi

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu, öğrencilerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Erzurum'a kapsamlı bir eğitim gezisi düzenledi. Gezi programı, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve gözlem becerilerini geliştirmeye odaklandı.

Bilimsel Etkinlikler ve Gözlemler

Öğrenciler ilk olarak Erzurum Biyoçeşitlilik Müzesi'nde ekosistemlerin korunması ve canlı türleri üzerine gözlemler yaptı. Ardından Buz Müzesi'ni ziyaret ederek buz kültürü, donma süreçleri ve soğuk iklimin yaşam üzerindeki etkilerini incelediler. Ziyaretler, öğrencilerin analitik düşünme ve keşfetme becerilerini pekiştirmesine katkı sağladı.

Erzurum Bilim Merkezi'nde etkileşimli deneylere katılan öğrenciler, uygulamalı eğitimle bilimsel kavramları deneyimleme fırsatı buldu.

Tarihi ve Kültürel Keşifler

Programın kültürel bölümünde öğrenciler Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesini gezdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mimari örnekleri inceleyerek bölgenin tarihi mirası hakkında bilgi edindiler.

Gerçekleştirilen bu çok yönlü eğitim gezisinin öğrenciler için hem öğretici hem de unutulmaz bir deneyim olduğu belirtildi.

