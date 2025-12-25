Aydıntepe Öğrencileri Bayburt'un Yöresel Lezzetlerini Tanıttı

Aydıntepe'de Öğrenciler Bayburt Mutfağını Tanıttı

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Maarif Modeli kapsamında düzenlenen program, Aydıntepe Çok Programlı Lisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, Bayburt'a özgü yöresel lezzetleri davetlilere sundu ve bu yemekler hakkında bilgi verdi.

Yöresel Lezzetler Ziyafeti

Programda öğrenciler tarafından servis edilen yemekler arasında Haşıllık dolması, kesme çorbası, ayranlı çorba, yoğurtlu dolma, un helvası, galacoş, ziron, pancar borani, su böreği, tatlı çorba, Bayburt hurması, yaprak mantı ve kabak borani gibi Bayburt mutfağına özgü lezzetler yer aldı. Öğrenciler, her bir yemek hakkında misafirlere bilgi aktardı.

Kültürel Giyim Tanıtımı ve Protokolün Katılımı

Etkinlik kapsamında Bayburt'un kültürel giyim unsurları da tanıtıldı. Öğrenciler, köylerde giyilen ve çar olarak bilinen giysiyi ile Bayburtlu kadınların gündelik hayatta tercih ettiği kıyafetleri sergileyerek katılımcılara sunum yaptı. Ayrıca ilçe protokolü üyeleri ikram edilen yöresel lezzetlerin tadına baktı.

