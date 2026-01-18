Aydos Kalesi Karla Büyüledi: Sultanbeyli'de Kartpostal Gibi Görüntüler

İstanbul'daki yoğun kar, Sultanbeyli ve çevresindeki Aydos Kalesi ile Aydos Ormanı'nı beyaza bürüdü; dron görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:52
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde ve özellikle Sultanbeyli’deki tarihi Aydos Kalesi çevresinde adeta mest eden görüntüler oluşturdu.

Sultabeyli’de yoğun kar yağışının ardından Aydos Kalesi’nin çevresi ve Aydos Ormanı beyaz bir örtüyle kaplanırken, özellikle kalenin surları altında oluşan kar manzarası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Karla kaplanan tarihi yapı ve çevresi, havadan dronla da görüntülendi. Ortaya çıkan eşsiz kareler, bölgenin doğal güzelliği ile kış atmosferini bir araya getirerek izleyenleri hayran bıraktı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

