Aydos Kalesi Karla Büyüledi: Sultanbeyli'de Kartpostal Gibi Görüntüler

Aydos Kalesi karla büyüledi

İstanbul'un yüksek kesimlerinde beyaz örtü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde ve özellikle Sultanbeyli’deki tarihi Aydos Kalesi çevresinde adeta mest eden görüntüler oluşturdu.

Sultabeyli’de yoğun kar yağışının ardından Aydos Kalesi’nin çevresi ve Aydos Ormanı beyaz bir örtüyle kaplanırken, özellikle kalenin surları altında oluşan kar manzarası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Karla kaplanan tarihi yapı ve çevresi, havadan dronla da görüntülendi. Ortaya çıkan eşsiz kareler, bölgenin doğal güzelliği ile kış atmosferini bir araya getirerek izleyenleri hayran bıraktı.

