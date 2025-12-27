Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 89. Yıldönümünde Edirnekapı'da Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Mezarlığı'nda anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89'uncu yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene katılanlar ve program

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye 2'inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon katıldı.

Anma programı Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; duaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

Gençlerin duyguları

Çapa Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Nevbahar Güldoğan törene ilişkin, 'Öncelikle çok hüzünlüyüz. Böyle bir şairin mezarına gelmekten de gurur duyuyoruz. Türk Gençliği olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onların bize emanet ettiği vatanı korumak, geliştirmek istiyoruz. Hepsinin ruhları da aziz olsun' dedi.

Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi, 'Bir defa gelip heyecanlanıyorsunuz, sonra okuduğunuz Kur-an'ı Kerimler aklınıza geliyor. Sonra içinize bir ferahlık geliyor. Ben burada çok heyecanlandım. Okuduğum Kur-an'ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri Mehmet Akif Ersoy'un ruhuna hediye ettim' ifadelerini kullandı. Aynı okuldan 6'ıncı sınıf öğrencisi Salih Sel de 'Buranın atmosferi çok güzel, heyecanımdan konuşamıyorum. Okuduğumuz tüm hatimleri, Mehmet Akif Ersoy'un ruhuna armağan ettik' dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Dilara Uslu ise, 'Bizler Milli İstiklal Şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümünde şu anda İstanbul'da bulunmaktayız. Onun vefatının yıldönümünde huzur içerisindeyiz. Onun bize bıraktığı şiirlerle, bize bıraktığı Sahafatla, İstiklal Marşı'yla hem gurur duyuyoruz, hem de onun eserlerini bizler edebiyat öğrencisi olarak derslerimizde işleyip, bir kez daha gurur duyuyoruz' diye konuştu.

