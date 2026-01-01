DOLAR
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu

Ankara'da vatandaşlar Kuğulu Park'ta müzik ve dansla 2026'yı karşıladı; polis güvenlik önlemleri aldı, kutlamada renkli kıyafetler ve cep telefonu kayıtları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:58
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:58
Kent merkezinde müzik, dans ve yoğun güvenlik

Ankara'da vatandaşlar, Kuğulu Parkta bir araya gelerek 2026 yılını müzik ve dans eşliğinde coşkuyla karşıladı. Kutlamada rengarenk ve ilginç kıyafetler dikkat çekti.

Etkinlik anları çok sayıda katılımcı tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi. Polis ekipleri ise Kuğulu Park'ın girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Aymira Taşçı, yeni yıla Kuğulu Park'ta girmeye karar verdiğini belirterek, "Bazen sıkıntılarım oldu, bazen çok mutlu olduğum anlarım oldu. Sağlıklı ve huzurlu geçti. 2026 yılından sağlık bekliyorum. Her günün güzel olmasını bekliyorum. Her günün başarılı olmasını bekliyorum. Bunun yanı sıra sağlık, huzur ve sıhhat bekliyorum. 2026 yılında sınavlarımda başarılı olursam çok mutlu olurum" dedi.

Mustafa Taha Temel ise, "2026’dan ümitliyiz, inşallah güzel geçecek. 2026 yılında ülkem için güzel şeyler bekliyorum, inşallah da güzel geçer. Herkese mutlu yıllar dilerim" diye konuştu.

