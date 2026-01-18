Pendik’te Kar Coşkusu: Ertuğrul Gazi Mahallesi Beyaza Büründü

İstanbul’u etkileyen soğuk hava dalgasıyla Pendik’in Ertuğrul Gazi Mahallesi beyaza büründü; çocuklar kızak ve poşetlerle sokakları oyun alanına çevirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:59
Pendik’te Kar Coşkusu: Ertuğrul Gazi Mahallesi Beyaza Büründü

Pendik’te Kar Coşkusu: Ertuğrul Gazi Mahallesi Beyaza Büründü

Sokaklar doğal kızağa döndü, çocukların neşesi sokaklara taştı

İstanbul’da etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonucu, Pendik’in yüksek kesimlerinden Ertuğrul Gazi Mahallesi tamamen beyaza büründü. Bölgeyi kaplayan kar, mahalle sakinlerine kışın tadını çıkarma fırsatı sundu.

Mahalledeki dik yokuşlar adeta doğal kızağa dönüşürken, çocuklar ellerindeki kızaklar, poşetler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları basit araçlarla kaymanın keyfini yaşadı. Sokak aralarında yankılanan çocuk sesleri, semtin atmosferini neşeyle doldurdu.

Kar yağışını fırsat bilen mahalle sakinleri arasında oynanan kartopu savaşları ve birlikte geçirilen anlar, soğuk havanın getirdiği zorluğu kısa süreliğine unutturdu. Mahalle sokakları, gün boyunca kış eğlencesine sahne oldu.

Pendik’te Kar Sevinci

Pendik’te Kar Sevinci

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik’te Kar Coşkusu: Ertuğrul Gazi Mahallesi Beyaza Büründü
2
Sultanbeyli'de Kar Yağışı Etkili
3
Kars’ta Yoğun Kar: 32 Köy Ulaşıma Kapandı, Özel İdare ve Sağlık Ekipleri Seferber
4
Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti
5
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Yeni Başkanı Aytaç Dilci
6
Aydos Kalesi Karla Büyüledi: Sultanbeyli'de Kartpostal Gibi Görüntüler
7
Batman'da İncesu Köyünde Mahsur Kalan Hasta 7 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları