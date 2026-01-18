Pendik’te Kar Coşkusu: Ertuğrul Gazi Mahallesi Beyaza Büründü

Sokaklar doğal kızağa döndü, çocukların neşesi sokaklara taştı

İstanbul’da etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonucu, Pendik’in yüksek kesimlerinden Ertuğrul Gazi Mahallesi tamamen beyaza büründü. Bölgeyi kaplayan kar, mahalle sakinlerine kışın tadını çıkarma fırsatı sundu.

Mahalledeki dik yokuşlar adeta doğal kızağa dönüşürken, çocuklar ellerindeki kızaklar, poşetler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları basit araçlarla kaymanın keyfini yaşadı. Sokak aralarında yankılanan çocuk sesleri, semtin atmosferini neşeyle doldurdu.

Kar yağışını fırsat bilen mahalle sakinleri arasında oynanan kartopu savaşları ve birlikte geçirilen anlar, soğuk havanın getirdiği zorluğu kısa süreliğine unutturdu. Mahalle sokakları, gün boyunca kış eğlencesine sahne oldu.

