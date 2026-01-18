Dr. Harun Yerhan: Düzenli Kan Şekeri Ölçümü Hayati Önem Taşıyor

Dr. Harun Yerhan, yılda en az bir kez kan şekeri ölçümünün ve düzenli kontrollerin şeker hastalığının erken teşhisi ve yönetimi için hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:09
Özel Sular Akademi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Yerhan, şeker hastalığının toplumda yaygın ve ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

Hastalığın boyutu ve riskler

Dr. Yerhan, Türkiye’de toplumun yaklaşık yüzde 15’inin şeker hastalığıyla yaşadığını ifade ederek, 'Şeker hastalığı ve buna bağlı nedenler, dünyada neredeyse her 6 saniyede bir insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bu da hastalığın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor' dedi.

Şeker hastalığının sinsi ilerleyen bir hastalık olduğuna vurgu yapan Yerhan, hastalığın uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi. Bu nedenle yılda en az bir kez kan şekeri ölçümü yapılması gerektiğini dile getirdi.

'Belirti vermediği için fark edilmeyen şeker hastalığı, ilerleyen süreçte kalp, böbrek ve göz hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor' diye konuştu.

Erken teşhis ve tedavi önerileri

Erken teşhisle hastalığın kontrol altına alınabileceğini belirten Dr. Yerhan, 'Yılda en az bir kez yapılacak şeker tahliliyle hastalık erken dönemde tespit edilebilir. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri, kilo kontrolü ve düzenli egzersizle şeker hastalığı yönetilebilir.' ifadelerini kullandı.

Yerhan, hastalara özellikle ilaçlarını kesinlikle bırakmaması, tedavilerini düzenli sürdürmesi ve doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini hatırlattı.

