Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

LPG Tüplerine Gelen Zamlar

Mutfakların vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan LPG tüp fiyatları, son yıllarda artmaya devam ediyor. Bu durum, özellikle yemek pişirme, ısınma ve sanayi gibi alanlarda yüksek maliyetlere yol açıyor. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi Türkiye'nin öncü markalarının fiyatları ise son günlerde bir kez daha zamlandı. İşte güncel fiyatlar:

Aygaz Güncel Tüp Fiyatları

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

Özellikle 12 kg'lık ev tüplerinin 1.010 TL seviyesine ulaşması, aile bütçeleri açısından önemli bir yük oluşturuyor.

İpragaz ve Bizimgaz Güncel Tüp Fiyatları

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz arasındaki fiyat farkları küçük olsa da, genel olarak her markada belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle yaz mevsimine girmekte olduğumuz şu günlerde, küresel enerji fiyatlarındaki değişimler bu durumu daha da zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, bu zamlar tüketicilerin ceplerini zorlayacağa benziyor.