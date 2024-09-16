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'Ayhan Bora Kaplan' Davasında Mahkemeden Kritik Ara Karar: 18 Sanığın Tahliye Talebi Reddedildi

Sincan Cezaevi'nde devam eden 'Ayhan Bora Kaplan' davasında 18 sanığın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme duruşma sonrası önemli bir ara karar verdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:00
'Ayhan Bora Kaplan' Davasında Mahkemeden Kritik Ara Karar: 18 Sanığın Tahliye Talebi Reddedildi

Ankara'da Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam eden 'Ayhan Bora Kaplan' davasında kritik bir gelişme yaşandı. 18'i tutuklu toplam 61 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, tahliye taleplerini değerlendirerek ara kararını açıkladı. Tahliye talebinde bulunan 18 tutuklu sanığın talepleri reddedildi. Dava, özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç olarak devam ediyor. İşte duruşmanın detayları ve mahkemenin aldığı kritik karar…

TAHLİYE TALEBİNE RET KARARI

Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen ve Ayhan Bora Kaplan ile birlikte 61 sanığın yargılandığı davada, duruşma sırasında tahliye talebinde bulunan 18 tutuklu sanığın talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Duruşmanın başında, mahkeme heyeti tarafından ara karar için duruşmaya ara verilmiş ve saat 15.00'te açıklanmak üzere beklenmişti. Mahkemeden çıkan karar, kamuoyunda merakla beklenen sonuçlardan biriydi.

Duruşmada, tutuklu sanık Hasan Arslantaş’ın avukatı, savcının soruşturma sürecine kolluk kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde girdiğini iddia ederek, müvekkilinin uygun adli kontrol şartları altında tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

MAHKEME SÜRECİNİN DETAYLARI

Duruşmada sanık avukatlarının savunmalarına yer verildi. Savunmalar sırasında, savcı Mustafa Kaya’nın ve gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması olayında emniyet personelinin etkili olduğu savunuldu. Bu noktada sanık avukatları, soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmediğini öne sürerek müvekkillerinin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Avukatlar, savcının kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak aleyhte delil topladığını ve bu delillerin hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından duruşmaya ara verdi ve saat 15.00’te ara kararını açıklayacağını belirtti.

Mahkeme heyetinin verdiği ara kararda, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddedildiği açıklandı. Bu kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

SANIK AVUKATLARININ SAVUNMALARI VE İDDİALARI

Duruşma sırasında sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve tutukluluk hallerinin devamının hukuksuz olduğunu savundular. Özellikle Hasan Arslantaş’ın avukatı, savcının soruşturma sürecine emniyet güçleriyle birlikte müdahil olduğunu ve müvekkiline karşı aleyhte delil toplandığını iddia etti. Ayrıca, soruşturmanın bu denli karmaşık bir süreçte adil bir şekilde yürütülmediğini belirten avukat, müvekkilinin adli kontrol şartları altında serbest bırakılmasını talep etti.

Savunmalarda, gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması ve soruşturmanın bu süreçte etkili bir şekilde yönetilmediği üzerinde duruldu. Ancak mahkeme heyeti, tüm savunmaları dinledikten sonra, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

MAHKEME SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıkların yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdikten sonra dava süreci yeni duruşmalarla devam edecek. Özellikle sanık avukatlarının savunmaları ve mahkemeye sundukları deliller doğrultusunda, ilerleyen duruşmalarda yeni gelişmelerin yaşanabileceği bekleniyor.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdiği sırada alınan kararın gerekçeli açıklaması üzerinde dururken, tahliye taleplerinin reddedilmesinin yanı sıra delil toplama sürecinin de devam edeceğini belirtti.


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