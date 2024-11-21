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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan'la birlikte 61 sanığın yargılandığı davada avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunuyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:05
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan ve diğer 60 sanığın yargılandığı suç örgütü davasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan salonda gerçekleşti.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, sanık ve avukatların mütalaaya karşı beyanlarıyla devam edileceğini belirtirken, duruşmada çeşitli sanık avukatları da söz aldı.

Tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Ela Leyla Umur, müvekkilinin yetkili olduğu öne sürülen Semih Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 2016'daki kararın, dosyaya yeni bir delil gelmeden kaldırıldığı iddiasında bulundu. Semih Arslan'ın intihar ettiğine dair iddialara dikkat çekerken, Çanga'nın telefondan ambulans çağırdığına dair ses kayıtlarını dinletti.

Umur, "Siz bir insanın hayatıyla oynuyorsunuz. Hem olmayan bir şeyi yazıyor, hem bir kalemde ağırlaştırılmış müebbet istiyorsunuz." diyerek mahkemeye itirazda bulundu.

Diğer sanık avukatları da, müvekkillerinin masum olduğunu ve mütalaadaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek savunmalarını dile getirdi.

Söz alan tutuklu sanık Barış Kurt, iddianamede yer alan müşteki Erkan Doğan'ın alıkonulması olayındaki "müşterek fail" kavramının değiştiğini ve bunun üzerine mütalaanın güncellendiğini ifade etti. Kurt, Erkan Doğan ile ilgili kimseyi azmettirmediğini ve kendisine yönelik şantaj iddialarının bulunduğunu öne sürdü.

Duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı Güven, sanık avukatlarının yaptığı reddihakim talebinin dilekçelerinin 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini duyurdu. Duruşmanın, yarın avukat beyanlarıyla devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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