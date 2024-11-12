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AYM, Güvenlik Korucularının Toplu Müracaat Yasağını İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, güvenlik korucularının toplu müracaat ve şikayette bulunması durumunda disiplin cezası öngören düzenlemeyi iptal etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:14
AYM, Güvenlik Korucularının Toplu Müracaat Yasağını İptal Etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), güvenlik korucularının toplu müracaat ve şikayette bulunmaları halinde göz önünde bulundurulan disiplin yaptırımlarını iptal etti. Mahkeme, güvenlik korucularının ücretlerinden kesinti yapılabilmesine ilişkin düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak yürürlükten kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 2022 tarihli ve 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan değişikliklerin Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edilmişti. Yüksek Mahkeme, bu başvuruyu inceleyerek, ilgili düzenlemeye itiraz etti.

Mahkeme, 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanununa eklenen 74/A maddesinde “toplu müracaat veya şikayette bulunmak” ifadesinin iptali yönünde karar verdi.

Gerekçe ve Temel Haklar

AYM'nin kararında, güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının detaylı bir şekilde yasal olarak düzenlendiği vurgulandı. Uyarma, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkarma gibi disiplin cezalarının mevcut olduğu ifade edildi.

Ayrıca, toplu müracaat ve şikayette bulunan güvenlik korucularına ücret kesme cezası verilmesinin, Anayasa'da güvence altına alınan dilekçe ve bilgi edinme haklarına sınırlama getirdiği belirtildi. Temel hakların yalnızca yasal belirli şartlar altında sınırlandırılabileceğine dikkat çekildi.

Güvenlik korucularının da diğer bireyler gibi bu haklardan yararlanabileceğini ifade eden karar, “Dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanan kişilerin yaptırıma uğraması ancak oldukça istisnai şartlarda mümkündür.” şeklinde bir değerlendirmeye yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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