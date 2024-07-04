Ayşe Ateş MHP'li bazı yöneticilerin adlarını verdi! İşte şok edici iddiaların detayları...

Sinan Ateş'in eşi duruşma esnasında MHP'li yöneticilerin isimlerini vererek eşinin kendisine aktardıklarını şu sözlerle paylaştı: "Sinan, tehditler başladığında bana şunları söyledi: "İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, eşimi öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış."



"Beni de Öldürürler Diye Korktum"

Mahkeme salonunda duygusal anlar yaşayan Ayşe Ateş, tehditler ve yaşadıklarıyla ilgili detaylı bir şekilde ifade verdi. Ölüm tehditlerinden dolayı korktuğunu dile getirdi.

Ayşe Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum.Hiçbir şeyin sır olmasını istemiyorum, ölürsem de bunlarla mezara gitmesin" dedi.