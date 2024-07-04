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Ayşe Ateş MHP'li bazı yöneticilerin adlarını verdi! İşte şok edici iddiaların detayları...

Ankara'da 2022 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş'in davası, bugün Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam etti. Ayşe Ateş'in mahkemede verdiği şok edici ifadeler dikkat çekti. Sinan Ateş'in eşi, MHP'li yöneticilerin isimlerini vererek, "İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, eşimi öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 12:32
Ayşe Ateş MHP'li bazı yöneticilerin adlarını verdi! İşte şok edici iddiaların detayları...

Sinan Ateş'in eşi duruşma esnasında MHP'li yöneticilerin isimlerini vererek eşinin kendisine aktardıklarını şu sözlerle paylaştı: "Sinan, tehditler başladığında bana şunları söyledi: "İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, eşimi öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış."

"Beni de Öldürürler Diye Korktum"

Mahkeme salonunda duygusal anlar yaşayan Ayşe Ateş, tehditler ve yaşadıklarıyla ilgili detaylı bir şekilde ifade verdi. Ölüm tehditlerinden dolayı korktuğunu dile getirdi.

Ayşe Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum.Hiçbir şeyin sır olmasını istemiyorum, ölürsem de bunlarla mezara gitmesin" dedi.

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