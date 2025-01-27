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Ayşe Barım'a Gezi Parkı Olaylarından Tutuklama Talebi

Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında gösterilen Ayşe Barım, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:01
Ayşe Barım'a Gezi Parkı Olaylarından Tutuklama Talebi

Ayşe Barım Gözaltında

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapması nedeniyle dikkat çekti. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmeye yardım etmek" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına dair medyada çıkan iddialar üzerine yapıldı. Barım'ın savcılıkta yaptığı işlemler tamamlandıktan sonra tutuklanması talep edildi.

Barım'ın, Gezi Parkı'nın planlanmasında rol oynadığına dair deliller arasında, firari sanık Mehmet Ali Alabora ile yapılan telefon konuşmalarının içeriği de yer aldı. Bu görüşmelerde, Gezi Parkı'nda bildiri dağıtılması konusunda sanatçılarla iletişim kurulduğu tespit edildi.

İlgili İsimler ve İletişim Ağı

Ayrıca, Barım'ın Gezi Parkı davasının sanıkları olan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile yoğun bir iletişim halinde olduğu öne sürüldü. 2013 yılında gerçekleşen olaylar sırasında, Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncuları bu eylemlere katılmaları yönünde teşvik ettiği ifade edildi.

Soruşturma sürecinde, ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan tanık olarak ifadesi alındı.

Sektörel Eleştiriler ve İddialar

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu olan Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bazı oyuncuları piyasa dışına atmakla suçlanan Barım hakkında ayrıca bir soruşturma yürütülüyor.

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