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Ayşe Şasa'nın Hayatı ve Eserleri Üzerine Derinlemesine Söyleşi

Ayşe Şasa'nın hayatı, kişiliği ve eserleri üzerine düzenlenen söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Beşir Ayvazoğlu derinlemesine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:45
Ayşe Şasa'nın Hayatı ve Eserleri Üzerine Derinlemesine Söyleşi

Ayşe Şasa'nın Hayatı ve Kişiliği Üzerine Söyleşi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür tarafından düzenlenen "Ayşe Şasa Anma Günleri" etkinliği çerçevesinde, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen "Bir Ruh Macerası" başlıklı söyleşide, modern Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ayşe Şasa'nın hayatı, kişiliği ve eserleri ele alındı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Değerlendirmeleri

Söyleşide söz alan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayşe Şasa'nın çalkantılı yaşamına dair önemli tespitlerde bulundu. "Yaşadığı hayat, Türkiye'ye has bir çalkantıdır," diyen Ortaylı, "Türkiye ekonomisinin yükselmesi, yeni hayat tarzının getirilmesi, aynı zamanda ekonomik stabilitenin kurulamaması, elit ve seçkinler nizamının teşekkül edememesi dolayısıyla yaşanan çöküntüler, Ayşe Şasa'nın hayatında açık bir şekilde görülmektedir," ifadelerini kullandı.

Şasa'nın, 1980'li yıllarda yaşadığı dönüşümün altını çizen Ortaylı, "Artık tesettüre girmişti, çok büyük bir mücadele içindeydi," şeklinde konuştu. Ayrıca, Şasa'nın sınıf arkadaşı Suna Kıraç hakkında da bilgiler veren Ortaylı, "Suna Kıraç, bugüne kadar Türkiye girişimci sınıfının en önemli ve en çok işini takip eden bir üyesidir," dedi.

Beşir Ayvazoğlu'nun Anıları

Yazar Beşir Ayvazoğlu da söyleşide Ayşe Şasa ile olan dostluğuna değindi. Onun, kendisiyle tanışmak isteyen biri olduğunu belirten Ayvazoğlu, "Ayşe Şasa ismi benim için yabancı bir isim değildi. Bir gün kendisi beni aradı, çok sevindim," dedi. Şasa’nın hayatı boyunca meraklı ve keşfedici bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, "Şasa, meşhur 'Akıl Oyunları' filmindeki matematikçi John Nash'i bile aramış, hastalığı döneminde çözüm arayışında bulunmuştur," diyerek Şasa'nın derin tecessüsüne dikkat çekti.

Filmi Gösterimi ve Katılanlar

Söyleşinin sonunda, Ayşe Şasa'nın senaryosunu yazdığı 1983 yapımı "Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe" filmi izleyicilerle buluştu. Etkinlikte Aziz Şasa ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan da yer aldı.

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen, Ali Çalışır'ın yönettiği, kitabıyla aynı ismi taşıyan "Bir...

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen, Ali Çalışır'ın yönettiği, kitabıyla aynı ismi taşıyan "Bir Ruh Macerası" başlıklı söyleşide Şasa'nın hayatı, kişiliği ve eserleri konuşuldu. Programa, Prof. Dr. İlber Ortaylı (ortada), yazar Beşir Ayvazoğlu (sol 2), Ayşe Şasa'nın kardeşi Aziz Şasa (solda) ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan (sol 2) katıldı.

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen, Ali Çalışır'ın yönettiği, kitabıyla aynı ismi taşıyan "Bir...

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen, Ali Çalışır'ın yönettiği, kitabıyla aynı ismi taşıyan "Bir Ruh Macerası" başlıklı söyleşide Şasa'nın hayatı, kişiliği ve eserleri konuşuldu. Programa, Prof. Dr. İlber Ortaylı (ortada), yazar Beşir Ayvazoğlu (sol 2), Ayşe Şasa'nın kardeşi Aziz Şasa (solda) ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan (sol 2) katıldı.

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