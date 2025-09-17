Ayşe Tokyaz Cinayeti: Zanlıya Bilgi Aktırmakla Suçlanan 2 Polise Dava

Ayşe Tokyaz davasında, cinayet zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen iki polis hakkında 3 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:22
İddianame ve suçlamalar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ile ilgili soruşturmada, cinayet zanlısına bilgi aktardıkları öne sürülen iki polis hakkında dava açıldığı bildirildi.

İddianamede, 11 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ın, kardeşi maktul Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru sanık Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 13 Temmuz'da maktulün cesedinin valiz içinde Eyüpsultan'da bulunmasının ardından, Esra Tokyaz'ın ifadesinin alındığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca, 12 Temmuz'da şüpheli Cemil Koç'un müşteki Esra Tokyaz'ı WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verilen ifadeden haberi olduğunu söylediği ve bunun üzerine bilgiyi paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı anlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda tutanağa polnet-4 sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru sanık N.Ç.'ye ait ekrandan erişim sağlandığının öğrenildiği ifade edildi.

Sanıkların savunmaları ve iddianame değerlendirmesi

İddianamede yer alan savunmalara göre, sanık N.Ç. Malatya Narkotik Şube'de görev yaptığını, şüpheli Cemil Koç'un arkadaşı olduğunu ve Koç'un kendisini ısrarla İstanbul'a çağırdığını belirtti. 12 Temmuz'da kendisini arayan Koç nedeniyle aranma endişesi oluştuğunu ileri sürdü. N.Ç., hafta sonu şubede bulunan sanık polis memuru Z.B.'yi arayarak kendi sistem şifresini ve Koç'un kimlik numarasını verip sorgulama yapılmasını istediğini, maktul olayıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini savundu.

Sanık Z.B. ise Malatya'da görevli olduğunu, N.Ç.'nin kendisini arayıp bir kimlik numarası ileteceğini ve kişinin karıştığı olaylara bakmasını istediğini, sorgulamayı şube işleriyle ilgili düşündüğü için gerçekleştirdiğini belirtti.

İddianamede, N.Ç.'nin Z.B. aracılığıyla gelen tutanağı şüpheli Cemil Koç'a gönderdiği ve olay hakkında bilgi aktardığı yönündeki savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği değerlendirildi. N.Ç.'nin Koç'un isteği üzerine Z.B.'ye sorgulama yaptırdığı, gelen tutanaktan Koç'a bilgi verdiği ve tutanağa hukuksuz şekilde erişip paylaştığı vurgulandı. Z.B.'nin ise N.Ç.'nin yönlendirmesiyle sorgu yapıp evrağın fotoğrafını göndererek eyleme yardım ettiği ifade edildi.

Sanıkların, görevlerinin gereklerine aykırı davranarak şüpheli Cemil Koç'a bilgi aktardıkları ve bu nedenle görevi kötüye kullanma ile verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından, 3 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın kronolojisi

13 Temmuz'da Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, Tokyaz'ın en son eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, burada öldürülüp valize konulduğunu ve daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Şüpheli Cemil Koç'un, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği bildirilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Koç'un ve bazı polislerin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklanmış; soruşturmada cinayetle bağlantısı ve bilgi aktardığı iddia edilen 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanmıştı.

