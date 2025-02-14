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Ayşegül Aldinç, Fişekhane'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ayşegül Aldinç, İstanbul Fişekhane'de düzenlenen konserinde sevilen parçalarını seslendirdi ve duygusal anılar paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:06
Ayşegül Aldinç, Fişekhane'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ayşegül Aldinç, Unutulmaz Bir Geceye İmza Attı

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, İstanbul'daki Fişekhane'de düzenlediği "Ayşegül Aldinç ile Yalnızlar Gecesi" konserinde hayranlarıyla buluştu. Konserine, "Dönmem Sana" isimli parça ile başlayan Aldinç, ardından "Beni Hatırla", "Yolun Başı", "Alimallah", "O Kız", "Durum Leyla", "Yeniler", "Alev Alev", "Gözlerin Su Yeşili", "Kara Sevda", "Hayır" gibi sevilen eserleri sırasıyla seslendirdi.

Birbirinden Duygusal Anılar

Sanatçı, şarkıların aralarında anılarını da paylaştı. "Ben aşık olmaya da şarkı söylemeye de 9 yaşında başladım. Genelde beni siyah kıyafetlerle görmeye alışkınsınızdır. Ancak bugünün şerefine siyah giymedim." diyerek gülümsetti. Aldinç, ilk mikrofonunu göstererek, "Mikrofon deyince profesyonel bir şey beklemeyin. Annemin dikiş makinesinin ışığı, benim ilk mikrofonum." ifadelerinin ardından duygusal bir anı aktardı.

Orkestra ve Vokal Performansı

Konsere, Tolga Kılıç, Eser Ünsalan, Evrim Aslan, Arıkan Sırakaya ve Onur Çalışkan gibi yetenekli müzisyenlerden oluşan bir orkestra eşlik etti. Vokal performansını ise Gamze Arsal üstlendi.

Yoğun İlgi

Ayşegül Aldinç'in yaklaşık 2 saat süren konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Seyircilerin coşkulu tepkileri ve alkışları, sanatçının sahne performansına olan büyük sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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